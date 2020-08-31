IHA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketi"

Giresun 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı. Çok sayıda ev, iş yeri, alt yapı zarar gördü. Tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum.

"Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşının yardımına koşmuştur"

Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yardımına koşmuştur. İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Tüm ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor.

"5 insanımız kayıp, en son kayıp insanımız bulunana kadar çalışmalar sürecektir"

Ekiplerimiz mahsur kalan 172 vatandaşımızı kurtardı. Şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir. Halen 5 insanımız kayıp. En son kayıp insanımız bulunana kadar çalışmalar sürecektir. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina ağır hasar almıştır.

"Tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar zararları hibe olarak verilecektir"

AFAD ve çeşitlşi bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun'a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladoığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza kaynak sağladık. Ödemeler ötelenmiştir. Tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar zararları hibe olarak verilecektir. 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORDU-GİRESUN HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun’a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEL BÖLGESİ DERELİ’DE

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan helikopterle Dereli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce havadan sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı’na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.