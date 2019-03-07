Başkan Erdoğan, Siirt'te konuşuyor
Başkan Erdoğan, Siirt'te konuşuyor
Başkan Erdoğan'ın Siirt'te konuşmasının satır başları:
Leyle-i Regaib'inizi kutluyorum. 3 aylara ulaştıran Rabbim, Ramazan ayına Kadir gecesine de ulaştırsın inşallah
Başkan Erdoğan'ın Siirt'te konuşmasının satır başları:
Leyle-i Regaib'inizi kutluyorum. 3 aylara ulaştıran Rabbim, Ramazan ayına Kadir gecesine de ulaştırsın inşallah
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