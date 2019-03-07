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Başkan Erdoğan, Siirt'te konuşuyor

Başkan Erdoğan, Siirt'te konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın Siirt'te konuşmasının satır başları:

Leyle-i Regaib'inizi kutluyorum. 3 aylara ulaştıran Rabbim, Ramazan ayına Kadir gecesine de ulaştırsın inşallah

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

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