Başkan Erdoğan Sırbistan'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu
Başkan Erdoğan Sırbistan'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu
Başkan Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Erdoğan "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır." açıklamasında bulundu.
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