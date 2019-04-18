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Başkan Erdoğan: Sizi memurluktan atamazlar, seyirci kalmayız

Başkan Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP'ye geçen belediyelerdeki işçilere sendika değiştirme baskının yapılması ve işten çıkarma çabaları ile ilgili, 'Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Sizi memurluktan atamazlar, seyirci kalmayız.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılış töreninde konuştu. 

Başkan Erdoğan seçim sonrası bazı belediyelerin sendika değiştirme ve işten çıkartma baskıları ile ilgili, "Yapılacak zulümlere tribünden seyirci olmayız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda, bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak, seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen yasa sizi güçlü şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi Memur-Sen camiası var. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız." dedi

Ayrıntılar gelecek...

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