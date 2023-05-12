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Başkan Erdoğan son çiniyi yerleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına son çiniyi yerleştirdi.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 19:44 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan son çiniyi yerleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin mihrabına kilit taşı olan son çiniyi yerleştirdi.

Beşiktaş Levent'te yapımı tamamlanan caminin açılışını yapan Erdoğan, cuma namazının ardından mihraba geçti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kilit taşı denilen çiniyi son olarak monte etmek de bu kardeşinize nasip oldu. 'Rabb'im hayır eylesin.' diyoruz, imzamız da var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, besmele çektikten sonra arkasında kendi imzası olan son çiniyi mihraba monte etti.

Vatandaşlar da bu sırada tekbir getirdi.

  • Barbaros Hayrettin Paşa Camisi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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