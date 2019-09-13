Başkan Erdoğan: Mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

*(Diyarbakır'daki terör saldırısı) Başkan Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Bu olaylar bizi yıldıramaz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır

* (Ankara'daki üçlü zirve) Ağırlıklı olarak İdlib konusunu ele alacağız.

*(Güvenli bölge) Bu konuda ABD'den henüz istediğimiz bir tavır yok. ABD ziyaretimizde bu konuyu Trump ile görüşeceğim.

*(Diyarbakır'daki evlat nöbeti) Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Annelere şunu söylüyorum, bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz. Terör örgütü benim Kürt vatandaşlarımıı her türlü eza, cefa içine soktu.

Ayrıntılar geliyor...