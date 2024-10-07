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Başkan Erdoğan ''Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl'' panosunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan 'Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl' anma panosunu ziyaret etti.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ''Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl'' panosunu ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezine geldi.

Erdoğan, burada AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından, partinin Söğütözü Caddesi girişindeki avlu duvarı üzerinde oluşturulan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.

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