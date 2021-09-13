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Başkan Erdoğan: Spekülasyonlara cevabımız birlik ve beraberliğimizdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti. Başkan Erdoğan hitabında, 'Diyanet camiamız üzerinde spekülasyonlar yapan gruplara karşı sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki onların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir.' dedi.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:55
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Konuşmasına, programa katılanları selamlayarak başlayan Erdoğan, icazetlerini alan hafızları gözlerinden öptüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir. "

Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.

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