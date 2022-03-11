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Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

AA11 Mart 2022 Cuma 17:38 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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