Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
- AA
96 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.