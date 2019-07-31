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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

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96 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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