96 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ağabeyi Bender bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.