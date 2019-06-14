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Başkan Erdoğan Tacikistan'a gitti

Başkan Erdoğan,Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.
 
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Tacikistan'a geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.
 
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi'ne iştirak edecek Erdoğan, burada aile fotoğrafı çekimine katılacak, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda bulunacak.  
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tacikistan'daki zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

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