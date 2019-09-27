Başkan Erdoğan: Taciz altındaysak gereğini yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 74. toplantısı sonrası yurda dönüşte gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. ABD’deki temaslarına değinen Başkan Erdoğan, “Mülteci krizi küresel boyutlara ulaşmış durumda fakat dünyanın ilgisi başka yerlerde. Bu noktaya dikkat çekmek için Genel Kurulda Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını gösterdim. Mülteci sorununa kökten kalıcı çözüm bulmak için Suriye’de akan kanın durması gerekiyor” diyerek şunları kaydetti:

UÇAKLARIMIZ BOŞA UÇMUYOR

GÜVENLİ BÖLGE: “Bu takvim işlerken sınır boylarında bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Bu tedbirlerin yanında son dönemde bölgede uçaklarımızı da uçurduk. Uçaklarımızın uçuşu basit bir seyrüsefer değil. Artık ne gibi adımlar atacağımızı daha önceki planlarımız çerçevesinde uygulamaya koyacağız. Çünkü Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Şu anda sürekli tacizler altında olan benim vatandaşlarımdır. Bunun yanında 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecilerle ilgili olarak dünyanın da batının da hala en ufak şekilde kılı kıpırdamıyor. Hepsi seyirci. Hepsinin bize söyledikleri şu “Bu işi nasıl başarıyorsunuz? Bu işi buralara nasıl getirdiniz? Tamam da bu sözün hiçbirisi bizim karnımızı doyurmuyor ki? Döner dönmez planlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıp uygulamaya koyacağız.”

TEKLİF VERDİK, BEKLİYORUZ

F-35: “F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. “S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz” dedim. Bunu bizzat Trump’a söyledim. Kendileri de “Bu eğer ciddiyse bunun üzerine çalışalım” dediler. Size ciddi bir teklif yapıyorum. Siz bunu Kongreden geçirebiliyorsanız bizde onunla ilgili olarak çalışmalarımızı yaparız. S-400’leri nasıl aldıysak, bu konuda bize gelecek olan teklifin de gerçekten onu aratmaması lazım. Öyle bir teklif olması halinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye’ye kazandırmış oluruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında AKŞAM yazarı Hikmet Genç’in de olduğu gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİN HARİTASI İSRAİL’İ ÇILDIRTIYOR

İSRAİL ELEŞTİRİLERİ: “Bu harita onları çıldırtıyor. İşin gerçeği ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir görüşme yaptık. Orada kendilerine dedim ki “Siz işgalcisiniz. 1947-1948’de siz neredeydiniz?” Onlara haritayı gösterdik. Sizin askeriniz, polisiniz çocukları bile gırtlağından sürükleye sürükleye cezaevine götürdü ve o çocuk sonra gelip beni ziyaret etti” dedim. Maalesef bunlar hain ve cani. Şunları da söyledim; “Siz Mescidi Aksa’yı şu anda hala Müslümanlara adeta haram kılıyorsunuz. Siz bizim mukaddes kitabımızı yerlerde paramparça ettiniz.” Hiç cevap yok tabi...

“Toplantıya gelenlerin yakasında bir yazı vardı dikkatimi çeken; “Siyonist değilim” diye. Ne dediler biliyor musunuz; “Tanrı, İsrail’i kurun diye bir emir vermedi.” Tabii İsrail’de şiddet ve bunların karşısında olanlar da var.”

İDLİB’DE SÜKUNET SAĞLANDI

Rusya ve İran ile yapılan zirvenin ardından İdlib’de sakin bir döneme girildiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Bazı tacizler oldu ama ekiplerimiz muhataplarıyla devamlı görüşmeler yapmak suretiyle işi belli bir noktaya getirdiler. Şu anda İdlip’de bir sükunet görünüyor ama tedbirliyiz. Burası 4 milyon nüfuslu. Hepsi çadırlarını kurmaya başladı. AFAD, Kızılay yanlarında.”

IMF İLE GİZLİ TOPLANTI ÇOK YAKIŞIKSIZDI

CHP ve İYİ Partililerin ekonomiden sorumlu iki ismi Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın IMF heyetiyle görüşmesi hakkında Erdoğan şunları kaydetti: “Siyasette tutarlı olmak önem arz ediyor. IMF’den borç talebi diye hiçbir zaman bizim düşünce dünyamızdan geçmedi. Fakat muhalefet “İktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye’deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz?” hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. Biz IMF’nin aynı zamanda ortağıyız. IMF’nin temsilcileri sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz. Tabi bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine kişiliğine yakışan şeyler değil.”

ŞER İTTİFAKI MİLLETE HESAP VERECEK

Berlin’deki CHP, HDP ve İyi Partililerin katıldığı demokrasi ittifakı toplantılarına yanıt veren Erdoğan, yayımlanan ortak deklarasyonu (Türkiye’de demokrasi yok, demokrasi güçleri harekete geçmeli) şöyle yorumladı: “Bunlar bir defa tamamıyla adeta “bindirilmiş kıta” olarak belirlenmiş başlıklar üzerinden gidip Türkiye’ye batıya şikayet eden kişiler. Bu isimler Türk yargısı tarafından bir defa belli cezalar almış ama kaçarak batıya sığınmış. Şu anda bu ittifak içerisinde yer alanlar milletimize hesabını verecek. Bu uygulamaların hepsi terör örgütünün mantığıyla oluşturuluyor.

Başkan Erdoğan, New York’taki BM temaslarında ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros’la görüştü.

S-400 ALIMI İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısı için gittiği New York’ta Amerikan Fox News televizyonuna konuştu. Rusya’dan alınan S-400’lerin ABD ile ilişkileri bozmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, bu hava savunma sistemlerinin NATO üyesi Yunanistan’da, Bulgaristan’da ve Slovakya’da da bulunduğunu belirtti. “Trump’la tesis ettiğimiz yakın diyalog sayesinde Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi şekilde test edildiği sıkıntılı süreci aşıyoruz” diyerek şunları kaydetti:

DEAŞ’I TEMİZLEYEN BİZİZ

New York Post’ta Türkiye aleyhinde kaleme alınan bir habere ilişkin soru üzerine Erdoğan, bunların Türkiye’deki darbe girişiminde bulunan FETÖ adlı terör örgütünce uygulanan adice propaganda taktikleri olduğunu söyledi: “Bahsettiğiniz makalede Türkiye’nin DEAŞ’a yardım ettiği söyleniyor. DEAŞ’ı temizleyen El-Bab’da biz, 3 bin 500’e yakın DEAŞ’lıyı biz temizledik oralarda. Böyle bir kampanyayı yürütenler acaba DEAŞ’a karşı Türkiye’nin dışında bu kadar başarılı mücadele veren bir ülke gösterebilirler mi? Bu kampanyanın tamamen arkasında FETÖ denilen adeta bir DEAŞ gibi terör örgütü var.”

FETO TÜRKİYE’YE İADE EDİLMELİ

ABD’nin Türkiye’de yaşayan Hamas’ın üst düzey yetkililerinden birine yaptırım uyguladığı ve ABD’nin Türkiye’de terör finansmanıyla ilgili ciddi baskılar uygulayıp uygulamadığı sorulan Erdoğan, şunları söyledi: ‘’FETÖ’nun başı Amerika’da, Pensilvanya’da. 400 dönüm arazi ona tahsis edilmiş ve dünyadaki 150, 160 ülkeyi buradan idare ediyor. ABD’ye kolilerle belge gönderdik. Benim 251 vatandaşım şehit oluyor, 2 bin 193 vatandaşım gazi oluyor. Bunların bütün belgelerini her şeyi gönderiyoruz ve bunların failleri ile ilgili ne yazık ki hala Amerika bize kalkıp da ‘tamam gönderiyoruz’ demiyor.

KAŞIKÇI İÇİN BİR ADIM ATILMADI

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ: “Ben Sayın Kral ile bunları konuştum. Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) ile iki kez bu konuları görüştüm ve kendilerinin bana söylediği ‘kanı yerde kalmayacak’ dediler ama ne yazık ki bir sene geçti hala bunlarla ilgili atılmış bir adım yok.”

ATİNA İLE YÜKSEK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ YENİDEN BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’de Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilk kez bir araya geldi. İki liderin iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni yeniden hayata geçirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

(Aksam)