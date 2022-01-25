Başkan Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a doğru yola çıktı

AA 25 Ocak 2022 Salı 00:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 00:59

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

