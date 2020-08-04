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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğa'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı.

04 Ağustos 2020 Salı 14:38 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 14:42
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'PSİKOLOJİ EĞİTİMİ' İÇİN RAPOR TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat vermişti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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