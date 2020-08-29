Başkan Erdoğan 'Tarihi bir adım atıyoruz' dedi... 10 projenin detaylarını anlattı

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın "Tarihi bir adım atıyoruz" dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü;

Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.

10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum

Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek.

Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak.

Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak.

WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek.

Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.

Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek.

İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek.

Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak.

Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır.

Bu 10 projeye yakında yenilerini dahil ederek 2 milyar TL'nin üzerinde sabit yatırımı makina sektörüne kazandıracağız.

Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız.