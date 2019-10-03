Başkan Erdoğan Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan'a taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
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