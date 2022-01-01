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Durmak yok, çalışmaya devam! Başkan Erdoğan tek tek paylaştı: İşte 2021'de imza atılan icraatlar

'Durmak yok, çalışmaya devam' sloganıyla Türkiye'ye hizmet eden ve 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyerek bu hizmetlere hızla devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve icraatlara yönelik görseller paylaştı. İşte Türkiye'nin bugünü ve geleceği için, 2021 yılında imza atılan icraat ve faaliyetler.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 13:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık saat 10.00'da "2021'de de durmak yok dedik, çalışmaya devam ettik. İsterseniz neler yaptığımızı şöyle bir özet geçelim" ifadelerini içeren bir notla paylaşımlarına başlayarak, 118 tamamlanmış önemli icraata ait bilgilendirme görsellerini 5 dakika aralıklarla, toplam 13 buçuk saatlik bir sürede paylaştı. Paylaşımlar, görsellerin tamamının yer aldığı 10 dakikalık bir tweetle yeni yılın ilk dakikasında son buldu.

Savunma sanayi, ulaştırma, kültür, dış politika, terörle mücadele, tarım, enerji, sanayi, sosyal politikalar, spor gibi alanlarda yapılanları anlatan paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gördü.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan 2021 icraat ve faaliyetleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında yapılanları anlattığı tweet serisi sonrası paylaşımlarına şu ifadelerle son verdi:

"2021 yılında, özetinin özetini gün boyu paylaştığımız, milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla..."

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