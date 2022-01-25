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Başkan Erdoğan, TİSK heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

DHA25 Ocak 2022 Salı 18:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 18:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde TİSK Başkanı Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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