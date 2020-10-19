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Başkan Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Geleneksel eğitim metodu yok edilirken yerine daha iyisi konulmamıştır. Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor' dedi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Batı ilim konusunda birçok ilhamı bizim köklerimizden almıştır

*Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan geleceği anlamanın mümkün olmadığını söylüyor 

*Toplumun tamamına ve insanlığa uzanan fikri iktidar zorlu bir süreçtir

*Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz

*Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil; bilim, sanat ve hikmet insanları sağlar

*Önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de milletine de faydası olmaz 

*Geçmiş ve tüm medeniyetlerin birikimini kullanarak hepsinin ötesine geçme gayreti içinde olmalıyız

*Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasın fikri bakımından üreten insan olduğunun farkındayız 

*Geçmişten bugüne yaşanan acıların ve çekilen sıkıntıların kökünde hep bu fikri istila vardır

*Geleneksel eğitim metodu yok edilirken yerine daha iyisi konulmamıştır

*Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor 

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