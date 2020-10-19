Başkan Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Batı ilim konusunda birçok ilhamı bizim köklerimizden almıştır

*Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan geleceği anlamanın mümkün olmadığını söylüyor

*Toplumun tamamına ve insanlığa uzanan fikri iktidar zorlu bir süreçtir

*Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz

*Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil; bilim, sanat ve hikmet insanları sağlar

*Önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de milletine de faydası olmaz

*Geçmiş ve tüm medeniyetlerin birikimini kullanarak hepsinin ötesine geçme gayreti içinde olmalıyız

*Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasın fikri bakımından üreten insan olduğunun farkındayız

*Geçmişten bugüne yaşanan acıların ve çekilen sıkıntıların kökünde hep bu fikri istila vardır

*Geleneksel eğitim metodu yok edilirken yerine daha iyisi konulmamıştır

*Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor