Başkan Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.
*Batı ilim konusunda birçok ilhamı bizim köklerimizden almıştır
*Yaşadığımız her hadise geçmişi anlamadan geleceği anlamanın mümkün olmadığını söylüyor
*Toplumun tamamına ve insanlığa uzanan fikri iktidar zorlu bir süreçtir
*Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi anlatamıyoruz
*Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil; bilim, sanat ve hikmet insanları sağlar
*Önüne konan çerçevenin körü körüne fanatikliğini yapanın kendine de milletine de faydası olmaz
*Geçmiş ve tüm medeniyetlerin birikimini kullanarak hepsinin ötesine geçme gayreti içinde olmalıyız
*Geleceğe bırakacağımız en önemli mirasın fikri bakımından üreten insan olduğunun farkındayız
*Geçmişten bugüne yaşanan acıların ve çekilen sıkıntıların kökünde hep bu fikri istila vardır
*Geleneksel eğitim metodu yok edilirken yerine daha iyisi konulmamıştır
*Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor