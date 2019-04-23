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Başkan Erdoğan: Dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür

Başkan Erdoğan, 'Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür.' dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür." dedi. 

Başkan Erdoğan, "Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik." diye konuştu. 

Erdoğan, "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür." dedi. 

Başkan Erdoğan, "Modern teknolojinin, bilgisayarın, tabletlerin, internetin, akıllı telefonların, sanal oyunların sizi esir almasına izin vermeyin." şeklinde konuştu. 

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