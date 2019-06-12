26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7866
  • 6,5495
  • 248.374
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
 
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

TUSAŞ'tan yeni ATAK duyurusu

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'

'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'

'Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır'

'Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır'

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

ABD'nin liderlik yaptığı çalıştaya katılmama kararı aldılar

Müftü, gözyaşları içinde kaldı

Müftü, gözyaşları içinde kaldı
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

WhatsApp kullanıcılarına dava açacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA