Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine taziyelerini iletti
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Jandarma uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan uzman çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Üçkan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.
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