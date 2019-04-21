Başkan Erdoğan, TÜRGEV yurdunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.
- AA
Başkan Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli - Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ziyarette bulundu.
Erdoğan, ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da hazır bulundu.
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