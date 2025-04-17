İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1564
  • EURO
    43,7632
  • ALTIN
    4071.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2025 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ı andı
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

"SAYGI VE RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.