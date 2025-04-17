Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

"SAYGI VE RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Başkan Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32'nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum."