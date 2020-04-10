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Başkan Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin toplantısına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin koronavirüs salgını ile mücadelede işbirliği ve dayanışma konulu olağanüstü toplantısına katılacak. Zirve saat 11.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

10 Nisan 2020 Cuma 10:53 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:58
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Öte yandan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) devlet başkanları, koronavirüs gündemiyle bugün olağanüstü toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym- Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılacak.

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