15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Güncel

Başkan Erdoğan Türkistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a gitti.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 08:25 - Güncelleme:
Resmi ziyaret için 13 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Dün Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, daha sonra Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun kapanışını birlikte yaptı.

Astana'da konaklayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a hareket etti.

