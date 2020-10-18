Başkan Erdoğan: Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur

18 Ekim 2020 Pazar 16:21 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 17:32

Erdoğan, Şırnak Valiliği önünde düzenlenen Toplu Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından Şırnak'ta bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

Mahalli idareler seçimlerinden 20 gün önce Şırnak'a geldiklerinde AK Parti'yi zirveye çıkarmak üzere ahitleştiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnaklıların 31 Mart'ta kendilerini mahcup etmediğini söyledi.

Erdoğan, Şırnaklıların tercihini AK Parti'den, AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinden yana kullandığını, basiret ve ferasetleriyle dik ve sağlam duruş göstererek tüm Türkiye'ye örnek olduklarını dile getirdi.

Yerel seçimlerin sadece Şırnak'ta değil bölgede ve sınırlar ötesinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimlerle ülkemiz terörle mücadelesini çok daha kararlı, etkin bir şekilde yürütmeye başlamıştır. Terörden mağdur olan kardeşlerimiz bölücü örgüte karşı tepkilerini çok daha gür bir sesle ifade eder oldular. 31 Mart seçimlerindeki tavrınızla, evlatları zorla dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine siz cesaret aşıladınız. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını gösterdiniz. Bölgemizin geleceğinde terör ve şiddete yer olmadığını siz haykırdınız. İstismar siyasetiyle bir yere varılamayacağını tüm dünyaya siz ilan ettiniz. Demokrasi dışında yol arayanlara, tehditle, şantajla halkın iradesini gasbetmek isteyenlere 31 Mart'ta esaslı bir ders verdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz. Bize ve tüm Türkiye'ye bu iftiharı, bu gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Erdoğan, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden tüm güç ve imkanlarıyla Şırnak halkı için çalışmaya devam edeceklerini, eserler, hizmetler ve yatırımlarla Şırnak'ı büyütmeyi, daha da güzelleştirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yaptığı konutların Şırnak'ta görüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nereden nereye geldik. Bir zamanlar Şırnak'ta caddelerin ortasında maalesef foseptik akıntıları vardı. Şimdi bunlar artık yok, tarih oldu." ifadesini kullandı.

Bugün eğitimden sağlığa, spordan altyapıya, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda Şırnak'a kazandırdıkları yaklaşık 3,5 milyar liralık 591 projenin, eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Eğitimde 568 derslik, 2 öğretmen konutu, 2 spor salonu ve 3 atölyeden oluşan 578 projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Gençlik ve sporda merkez ve ilçelerimizde inşası tamamlanan spor salonlarını, belde stadyumlarını, semt sahalarını devreye alıyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini, Uludere Yemişli Aile Sağlık Merkezi ve 112 hizmet istasyonunu, hemodiyaliz ünitesiyle personel lojmanlarını Şırnak ile buluşturuyoruz. Çevre ve şehircilikte 10 bin 137 konutun, 506 iş yerinin, 9 cami ve 9 taziye evi ile altyapı ve çevre düzenlemesinin, 356 derslikli 16 okulun açılışını yapıyoruz. Ulaştırma ve altyapı da 1 viyadük ve 2 adet tünel ile PTT hizmet binasını şehrimizin istifadesine sunuyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve ormanda zirai karantina hizmet binasından soğuk hava depolarına, meyve sebze paketleme tesisinden içme suyu arıtma tesisi işlerine, taşkın korumalardan içme suyu isale hatlarına kadar toplamda 21 projeyi hizmete açtıklarını dile getirdi.

Şırnak belediyesinin tamamladığı belediye hizmet binası ile sosyal tesislerin açılışını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan fabrika, muayene istasyonu, 51 içme suyu ve sulama kanallarıyla 355 kilometre uzunluğundaki yol yapım işini de bugün vatandaşların istifadesine sunduklarını vurguladı.

KÖYDES projesi kapsamında tamamlanan yüzlerce projeyle emniyet birimlerine ait hizmet binalarını, kuleleri, karakolları ve 126 kilometre uzunluğundaki güvenlik yollarını da Şırnak'a kazandırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerde ise İdil Sosyal Hizmet Merkezini, Cizre vakıf binasını, 15 aile destek merkezini açıyoruz. Gümrükte 230 lojmanın resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı aşan yüzlerce projeyi Şırnaklı kardeşlerimle buluşturmuş oluyoruz. Bu hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Açtığımız eser ve hizmetlerin Şırnak'a kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyemizi, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki gelişlerimizde de hükümetimizle, belediyemizle yatırım seferberliğinin ürünlerini sizlerle birlikte açmaya devam edeceğiz."