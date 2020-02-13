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Güncel

Başkan Erdoğan Pakistan basınında! ''İslam dünyasının lideri hoş geldin''

Pakistan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sayfalarında geniş yer ayırdı. Ülkenin yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, ziyarete özel ek çıkardı. Gazete Türkçe olarak, “İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin” ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2020 Perşembe22:17 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:26

Pakistan’nın yüksek trajlı gazetelerinden Daily Ittehad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslamabad’a gelişini Türkçe "İslam dünyasının lideri Pakistan’a hoş geldin" ifadeleri ile okuyucularına duyurdu.

Gazete, Erdoğan’ın Pakistan ziyareti için özel ek çıkardı. Gazetenin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın arka planında Sultanahmet Camii ile İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camii’ne yer verildi.

"SAMİMİ VE YARDIMSEVER BİR LİDER"

İngilizce ve Urduca olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü ile bahsedildi. Erdoğan’ın “samimi ve yardımsever bir lider” olduğu belirtildi. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan ilişkileri açısından önemi vurgulandı.

MAARİF VAKFI BAŞKANI BİROL AKGÜN İLE RÖPORTAJ

Daily Ittihad’ın son sayfasında ise, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile yapılan röportaja yer verildi. Röportaj’da, Pakistan'da terör örgütü FETÖ'den temizlenerek Maarif Vakfına devredilen okullardaki başarı ve bunun ülke gelişimine olumlu etkisi anlatıldı.


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