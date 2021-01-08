08 Ocak 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 14:53

Başkan Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz.

Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz.

Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.

Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Hem mikro uydu geliştirme hem de bunları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Ülkemize bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

2021-2030 Milli Uzay Programımızı yakın bir tarihte açıklayacak, hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağız.

Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz.

Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir.

Zulmü ve adaletsizliği artıran bir teknoloji ister dünyada olsun ister uzayda olsun insanın düşmanıdır.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz.



Uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz.

Merkezinde hakkın, adaletin, dayanışmanın, sevginin, özetle insanın olmadığı bir medeniyetin ürettiği bilgi ve teknoloji, belki maddi refahı sağlayabilir ama bu yüksek değerlerden kopuk bir gelişim, insanın içten içe çürümesinin önüne geçemez.