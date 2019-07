Başkan Erdoğan: Ülkemizden kaçıp giden hainler ihanet içerisindedirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin ne Avrupa'daki ne Kuzey Afrika'daki ne de Kafkasya, Balkanlar, Orta Asya'daki gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Bu topraklarda yaşanan her olay, her hadise doğrudan ve dolaylı olarak ülkemizi etkilemektedir. Kamışlı'da bazı bu terör örgütlerinin dünyadaki koruyucuları, ülkemizden kaçıp giden hainler, hepsi bir araya gelmek suretiyle DEAŞ terör örgütünü bizim koruduğumuzu söyleyecek kadar ihanet içerisindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir. Her zaman söylediğimiz gibi bizim hiç kimsenin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok, biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz' dedi.