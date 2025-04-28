Başkan Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Suriye toparlandıkça dönüşler hızlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
Göç konusunda hassasiyetimiz var. Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor."KILIÇDAROĞLU, SURİYELİ ÖĞRENCİLERİ GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Çünkü biz göçü onların anladığı manada değil tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik
Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin göç yönetim modeli programı vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Programın başarılı geçmesini temini ediyorum."BOTLARIN İÇİNDE İNSAFSIZCA ÖLDÜRÜLENLER VAR"
Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botları şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yolunda hayatını kaybetti."DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 3,6'SI GÖÇMEN"
Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe, iklim değişikliğinin etkisi daha da derinleştikçe maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır."BATILI GÜÇLER GÖÇE ZORLUYOR"
Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun nerede olduğu, akıbetlerinin ne olduğu halen ortaya çıkarılamadı. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikaları olmasına rağmen iş yük paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz."MÜLTECİLER REKLAM MALZEMESİ OLARAK KULLANIYOR"
Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine zengin devletler değil, düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin üzerinde yük alırken Batılı ülkeler ya feveran ediyor ya da kabul ettikleri bir kaç yüz mülteci ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor."ANADOLU TARİH BOYUNCA HEP GÖÇMEN YURDU OLDU"
Her ne kadar göç ve göçmen meselesi ile son dönemde yoğun bir şekilde yüzleşiyor olsak da aslında biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca hep bir göçmen yurdu oldu."ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ ÜLKEMİZDE GÖRMEK İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"
Kamu diplomasimizin stratejik bir unsuru olarak uluslararası öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesini teşvik ediyoruz."MUHALEFETİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ BİR GÖÇMEN SAYISI YOK"
Bölgemizde kimin başı dara düşse yönünü ilk önce Türkiye'ye dönüyor. Bundan sonra da yüksünmüyor, şikayet etmiyoruz. Ülkemizde muhalefetin ve kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı da asla yoktur ve olmamıştır. Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı güçlendikçe geri dönenlerin sayısı da hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenleri sayısı 200 bin kişiye ulaştı.
TÜRKİYE KAÇ GÖÇMEN VAR?
2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.
Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim geleneğimizden bakıyoruz."263 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ"Ülkemizde illegal olarak bulunan 263 bin kişi sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılarına yönelik 14 bin 400 operasyon düzenlenirken 9 bin 867 araca el konuldu. Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir."HAKLI GURURU YAŞIYORUZ"
Türkiye olarak son asrın en büyük insanlık sınavlarından birini alnımızın akıyla vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. 13 buçuk yıl boyunca gerçekten çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan bir çok isim de siyasi çıkarlarını koruma uğruna muhalefetin nefret söylemlerine seslerini çıkarmadılar.