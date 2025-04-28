Başkan Erdoğan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Suriye toparlandıkça dönüşler hızlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Göç konusunda hassasiyetimiz var. Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Çünkü biz göçü onların anladığı manada değil tam aksine biz göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik

Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin göç yönetim modeli programı vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Programın başarılı geçmesini temini ediyorum.

Unutmayın Ege'de, Akdeniz'de botların içerisinde botları şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları hep birlikte gördük, yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yolunda hayatını kaybetti.

Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe, iklim değişikliğinin etkisi daha da derinleştikçe maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Avrupa'ya sığınan binlerce çocuğun nerede olduğu, akıbetlerinin ne olduğu halen ortaya çıkarılamadı. İnsanları göçe mecbur eden çoğunlukla Batılı güçlerin politikaları olmasına rağmen iş yük paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz.

Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine zengin devletler değil, düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. İmkanları sınırlı ülkeler kapasitelerinin üzerinde yük alırken Batılı ülkeler ya feveran ediyor ya da kabul ettikleri bir kaç yüz mülteci ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor.

Her ne kadar göç ve göçmen meselesi ile son dönemde yoğun bir şekilde yüzleşiyor olsak da aslında biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca hep bir göçmen yurdu oldu.

Kamu diplomasimizin stratejik bir unsuru olarak uluslararası öğrencilerin ülkemizde eğitim görmesini teşvik ediyoruz.

Bölgemizde kimin başı dara düşse yönünü ilk önce Türkiye'ye dönüyor. Bundan sonra da yüksünmüyor, şikayet etmiyoruz. Ülkemizde muhalefetin ve kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı da asla yoktur ve olmamıştır. Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı güçlendikçe geri dönenlerin sayısı da hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana Suriye'ye dönenleri sayısı 200 bin kişiye ulaştı.



TÜRKİYE KAÇ GÖÇMEN VAR?

2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz, 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir. Biz göç meselesine binlerce yıllık medeniyetimiz, tarihimiz, bizi biz yapan kadim geleneğimizden bakıyoruz.

Ülkemizde illegal olarak bulunan 263 bin kişi sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılarına yönelik 14 bin 400 operasyon düzenlenirken 9 bin 867 araca el konuldu. Göç ve göçmen konusunda hükümetimizin politikası gayet nettir.

Türkiye olarak son asrın en büyük insanlık sınavlarından birini alnımızın akıyla vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. 13 buçuk yıl boyunca gerçekten çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan bir çok isim de siyasi çıkarlarını koruma uğruna muhalefetin nefret söylemlerine seslerini çıkarmadılar.