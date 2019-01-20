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Başkan Erdoğan, vatandaşlarla çay içip simit yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan adaylarını açıklamak üzere geldiği Ordu’dan ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’ndaki toplantının ardından bir otelde partililerle teşkilat yemeğinde buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra davet üzerine bir simit fırınına girdi. Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş ve çalışanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

Fırından yeni çıkan taze simitleri gören Erdoğan, bir simidi ikiye bölerek diğer yarısını AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler’e verdi.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile masaya oturup simit ve çay atıştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. İş yeri çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na geçerek Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara’ya hareket etti.

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