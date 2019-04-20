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Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptıktan sonra buradaki çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığından ayrılmadan önce burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti.

Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken bazılarının da sorunlarını dinleyerek not aldı. Çocuğunun eğitimiyle ilgili sorun yaşadığını ifade eden bir vatandaşın talebinin karşılanması için de talimat veren Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

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