Dünyanın gözü bu zirvede! Trump'tan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump senatörlerin sorularını yanıtladı

ABD'Lİ SENATÖR: Burada bulunduğunuz için çok mutluyuz. Türkiye ile ABD dost ve müttefik. Bu dostluğu devam ettirmek istiyoruz. Aynı zamanda kaygılarımız da var. Bir tanesi S-400. İkincisi Kürtler konusu. ABD ile birlikte düşmanlarımıza karşı savaştılar. Türkiye'nin onlara karşı saldırıda bulunmamasını görmek istiyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN: Özellikle burada iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Kürtler ve teröristler. Kürtler benim vatandaşım. O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz. Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350 bindir.

Onları kimse kabul etmezken biz kabul ettik. Onların giyimi, yedirmesi, içirmesi, sağlığı, eğitim durumları bize ait. Kimsenin onlara ekonomik herhangi bir desteği söz konusu değil. Fakat sizin Kürt diye zikrettiğiniz herhalde YPG/PYD. Bunlar terör örgütü ve PKK'nın yan kuruluşudur. Ferhad Abdi Şahin, Öcalan'ın manevi evladıdır. Ben size özellikle bazı belgeleri vermek istiyorum. Bunlar özellikle bilmekte fayda var. Benim sayın Başkana ifade ettiğim gibi güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 km. uzunluk ve sayın başkanın 220 mil diye ifade ettiği orayı güvenli bölge ilan edebiliriz.

Biz planları yaptık. Projeleri hazırladık. Burada adımı atarsak 6 ay 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle buraya 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka, Der Zor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şu anda bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, 350 bini de Kürt'tür. Şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise tüm maalesef sadece 3 milyar Avrodur. O da bizim milli bütçemize değil STK'lar vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'adır.

DONALD TRUMP: Şu anda Türkiye'de 4 milyon mülteci bulunuyor. Umarım Avrupa yardımda bulunacak.

SORU: S-400'le F-35 arasında nasıl uyum sağlayacaksınız?

TRUMP: Bununla ilgili birçok alternatif olabilir. Bununla ilgili mutlaka bir yol bulunacaktır.

TRUMP: S-400 konusunu, ticaretle ilgili bazı konular da konuşuluyor. Bazı Cumhuriyetçi senatörler de bu konuya hakim kişiler olarak sayın Erdoğan'la tanışmak istediler. Çeşitli konular üzerine görüşmeler yapıldı. Güvenli bölge, sınır, petrol konusu. Yaklaşık 100 milyar dolara çıkarabiliriz ticareti. Bazı görüşmeler olacak. Arkasından konferans olacak.