Başkan Erdoğan ve Akşener telefonda görüştü

28 Şubat 2020 Cuma00:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İdlib'ten gelen haberlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü ve Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener İdlip'te meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.. Sayın Genel Başkan Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor."

MHP'den yapılan açıklamada ise, "Genel başkanımız divan üyelerimizle birlikte genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir bilginize" denildi.