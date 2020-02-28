İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2099
  • EURO
    6,836
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    110418
Güncel

Başkan Erdoğan ve Akşener telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'ten gelen haberlerin ardından telefonda görüştü. Akşener'in, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

28 Şubat 2020 Cuma00:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:55

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İdlib'ten gelen haberlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü ve Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüğü öğrenildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener İdlip'te meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü.. Sayın Genel Başkan Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor."

    MHP'den yapılan açıklamada ise, "Genel başkanımız divan üyelerimizle birlikte genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir bilginize" denildi.

    Çıldır Gölü'nde sandalyeli buz kızağı ve kar bisikleti keyfi

    Öne Çıkan Haberler

    İlginizi Çekebilir

    Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
    Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

    Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

    Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
    Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

    Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

    İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
    İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

    İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

    Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
    Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil

    Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.