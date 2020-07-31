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Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 09:42 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 09:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

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