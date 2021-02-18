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Güncel

Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Türkiye ilişkilerini geliştirecek adımlar ile birlikte bölgesel meseleler ele alındı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Libya'da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

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