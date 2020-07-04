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Başkan Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:55
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Başkan Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Başkan Erdoğan: Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz.

Başkan Erdoğan: Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır.

Başkan Erdoğan: Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Başkan Erdoğan: Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

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