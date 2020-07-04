Başkan Erdoğan, Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;
Başkan Erdoğan: Ekonomimize kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz.
Başkan Erdoğan: Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.
Başkan Erdoğan: Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.