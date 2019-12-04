Başkan Erdoğan veto etmişti! O düzenleme yasadan çıkarıldı
Başkan Erdoğan’ın veto ettiği, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen madde yasadan çıkarıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.
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