Başkan Erdoğan veto etmişti! Yeni haliyle Meclis'te kabul edildi
Baca filtresine erteleme yok. Başkan Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı, yasa yeni haliyle TBMM'de kabul edildi.
Termik santrallere 31.12.2019'a kadar filtre takılması zorunlu olacak. Başkan Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı, yasa yeni haliyle Meclis'te kabul edildi.
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