10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7541
  • 6,3904
  • 272.564
  • 108955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan veto etmişti! Yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Baca filtresine erteleme yok. Başkan Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı, yasa yeni haliyle TBMM'de kabul edildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Termik santrallere 31.12.2019'a kadar filtre takılması zorunlu olacak. Başkan Erdoğan'ın veto ettiği madde çıkarıldı, yasa yeni haliyle Meclis'te kabul edildi.

Ceren´in son anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

Swiss International'dan İstanbul'a dev yatırım planı

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2020 para ve kur politikasını açıkladı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

Hepsi safra kesesinden çıktı: 4 personel 1 saatte sayabildi

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde son durum ne? İşte rapordaki dikkat çeken detaylar
 

POPÜLER HABERLER

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA