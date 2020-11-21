Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.
*Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
*Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız
*G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir
*Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır