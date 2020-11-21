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Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu

Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:40 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:53
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Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. 

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

*Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız

*G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir

*Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır

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