Başkan Erdoğan: Ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız

03 Ekim 2020 Cumartesi 14:36 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:05

Başkan Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne video konferans ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

*Artık Amik Ovası afetlerle değil, bereketiyle sembolleşecek

*Bu projenin sulamada ülkemize yıllık katkısı 350 milyon lira

*Halen bölgede 2 baraj, 2 göletin inşası sürüyor

*Türkiye dimdik ayakta durmasını sağlam altyapısına borçlu

*Türkiye geliştikçe uluslararası mücadelede hakkını savunuyor

*Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik

*Zeytin Dalı Harekatı’nı yapmamızın sebebi buradaki kardeşlerimize olan vefamızın gereğidir

*Suriye’den Doğu Akdeniz’e verdiğimiz mücadele ve aldığımız kararlarla ülkemizin geleceğini şekillendiriyoruz

*Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz

*Suriye’deki terör bölgeleri ya bize söz verildiği gibi temizlenir ya da biz gider kendimiz temizleriz

*İdlib'de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz

*Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz