Başkan Erdoğan Yargıtay Başkanı Cirit'i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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