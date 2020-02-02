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Son dakika... Başkan Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek

Başkan Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı vesilesiyle yarın Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

02.02.2020  15:20 - Güncelleme: 02.02.2020  15:53

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev’de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı’nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm veçheleriyle ele alınacaktır.

Görüşmelerde, Kırım Tatar Soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy’nin, Konsey Toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu’nu teşrifle iş insanlarıyla biraraya gelmeleri de öngörülmektedir.

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