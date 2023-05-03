Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı! Yaş çay alımı fiyatları 2023 ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada yaş çay alım fiyatını açıkladı. Çay üreticilerini yakından ilgilendiren yaş çay alım fiyatını destek ödemeleri, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırılacak. Buna göre yaş çay alımı fiyatları 2023 ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika yaş çay alım fiyatı açıklaması



YAŞ ÇAY ALIMI FİYATLARI 2023 NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıldığını ifade etti.

Geçen yıl desteklemelerle birlikte yaş çay alım fiyatının 7 lira olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatıyla ilgili açıklaması:

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Rizeli hemşehrilerim adı yalancı çobana çıkmış birine ve saz arkadaşlarına pirim vermez. Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum. Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır.

Rize'de konuşan Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkacağını söyledi.