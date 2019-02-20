Başkan Erdoğan, Yaşlılık Şûrası’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi hangi yaşta bulunduğumuzda ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır.

Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Ortalama hayat süresi 70'in üzerinde. Gelişmiş ülkeler hızla yaşlanan nüfusları nedeniyle gelecek endişesi içindedir.

Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır.