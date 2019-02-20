12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3124
  • 6,0255
  • 229.547
  • 102.358
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan, Yaşlılık Şûrası’nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuşuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi hangi yaşta bulunduğumuzda ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır.

 
Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Ortalama hayat süresi 70'in üzerinde. Gelişmiş ülkeler hızla yaşlanan nüfusları nedeniyle gelecek endişesi içindedir.
 
 
Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Yaşlı hizmetlerini sadece maddi imkanlarla sınırlı görmek onlara yapılacak en büyük haksızlıktır.

 

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Büyükelçiliğimize saldırmışlardı, haklarında karar verildi

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Marmara beşik gibi sallanıyor, 9 saatte 49 deprem

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Aliyev duyurdu: Türkiye'ye gelen gaz 1 milyar metreküpü aştı

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait, askerler bölgede buldu

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Hindistan'dan Pakistan'ın teklifine ret

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var

Dünya peşine düştü! En çok Türkiye'de var
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Fırtınadan zarar gören S-400 füzeleri imha edildi

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA