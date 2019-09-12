Başkan Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileri ile bir araya geldi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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