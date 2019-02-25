Başkan Erdoğan: Zillet ittifakının derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil

Başakan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Biz Cumhur İttifakını milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde önünde gerçekleştirdik. Zillet İttifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir.

Bölücü örgütün gödümündeki parti İstanbul'da aday çıkarmıyor, Ankara'da aday çıkarmıyor, İzmir'de aday çıkarmıyor, Bursa'da, Anatalya'da daha birçok şehirde aday çıkarmıyor.

Peki, niye aday çıkarmıyor? Çünkü buralarda zillet ittifakının adaylarını destekliyor.

Zillet ittifakının derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil; eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz, sefalet günlerine döndürmektir.



Biz ise Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturarak 2053 ve 2071'e hazır hale getirmek için çalışıyoruz. pic.twitter.com/EtCKEX28TF — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 25 Şubat 2019

Bölücü örgüt buralarda, zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriliyor, belediye yönetimlerinde yer alma sözü veriliyor.

Millet oyu CHP'ye verecek, millet oyu adı iyi kendi karışık partiye verecek, ama sonuçta buralarda PKK'nın borusu ötecek, FETÖ'nün borusu ötecek.

Bunların derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye'yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz, sefalet günlerine geri döndürmektir.

Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum.

İnşaallah bu seçimleri sağ-salim geride bıraktığımızda önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi, icraat dönemi var.

Hedefimiz, bu dönemde Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturarak, 2053'e, 2071'e hazır hale getirmektir.