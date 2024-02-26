Başkan Erdoğan'a evinin önünde sürpriz doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış törenine gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınında doğum gününü kutlamak için bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, aracından inen Erdoğan'a üzerinde kendisinin resmi ile Türk bayrağının yer aldığı pastayı takdim etti.

Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti.

"Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra aracına bindi.

Aracına yaklaşan bir vatandaşla konuşan Erdoğan, daha sonra açılış törenine gitmek üzere buradan ayrıldı.