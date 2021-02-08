Başkan Erdoğan'a mektup yazan küçük Sena: Mektubumu okuması beni çok gururlandırdı

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:17

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gladbeck beldesinde yaşayan ve Sena Duman'ın babası Necati Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının yurt dışında doğup büyümelerine rağmen ana vatan Türkiye ile çok güçlü bağları olduğunu ifade etti.

Kızı Sena'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için kendisine mektup yazmak istediğini ve bu mektubu Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) aracılığıyla gönderdiklerini belirten Duman, "Cumhurbaşkanımızın mektubu okuması bizi çok gururlandırıp sevindirdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Biz yurt dışında yaşayanlar olarak ana vatanımız Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkemizin son yıllarda kat ettiği yolları görüyoruz. Yaşadığımız ülkeyi de seviyoruz. Bizler iki ülke arasında köprü vazifesi görmeliyiz. Çocuklarımız da bu köprüden geçerek iki ülke arasındaki olumlu işlere öncülük yapmalı." dedi.



Sena Duman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve mektubunu okuduğu için duygulanıp çok mutlu olduğunu ve gururlandığını belirtti.



Yazdığı mektubu okuyan Sena Duman, "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm." ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Mektubu çok özenerek yazdığını ifade eden Sena, dileğinin kardeşi Zeynep ile Türkiye'ye gittiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantı sırasında 9 yaşındaki Sena Duman'ın kendisine yazdığı mektubu okurken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var." ifadelerini kullanmıştı.