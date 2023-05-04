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Güncel

Başkan Erdoğan'a özenen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Twitter'dan cezayı yedi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından dün akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirdi. Ancak Kılıçdaroğlu, Twitter kurallarını ihlal ettiği için mavi tikini kaybetmiş oldu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'a özenen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Twitter'dan cezayı yedi
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Türk siyaset tarihine genellikle gaflarıyla damga vuran 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine rahat durmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabına giren Kılıçdaroğlu, 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirdi.

MAVİ TİKİ GİTTİ

Bu da Twitter yasalarına göre kural ihlali demek. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf hevesi, mavi tikinin bir süreliğine iptaline yol açtı.

1 saat içinde 2 kez profil fotoğrafı güncelleyen Kılıçdaroğlu, yaptığı kural ihlaliyle mavi tikini kaybetti.

SEÇMEN "ERDOĞAN KISKANÇLIĞI" DİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan "İstikbalin Yüzyılı" tanıtım programında pilot montu ile poz vermiş, bu fotoğrafını da sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak kullanmıştı.

Uzun zamandır aynı profili kullanan Erdoğan'ın değişikliğe gitmesi, görenleri de heyecanlandırmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun mavi tik kaybını "Erdoğan kıskançlığı" üzerinden okuyanlar da oldu.

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